الاتحاد العربي للشطرنج يعلن نتائج بطولة السيدات

الشارقة في 7 أغسطس/ وام/ أعلن الاتحاد العربي للشطرنج، برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، فوز اللبنانية نادية فواز بلقب البطولة العربية الفردية لشطرنج السيدات "سيدات العرب - أونلاين" التي نظمها، بالتعاون مع موقع "لي تشيس".

وتصدرت البطلة بكسر التعادل مع 3 لاعبات، وسجلت 6 نقاط من 7 جولات متساوية مع صاحبة المركز الثاني، الأردنية بتول أكرم، والثالثة المصرية سارة عادل.

وحققت السورية أفاميا محمود المركز الرابع، بينما تساوت 4 لاعبات برصيد 5 نقاط في المراكز من الخامس إلى الثامن، وهن المصرية شاهندة وفا، والمغربية نجلاء لكوك، والمصرية آية معتز، ومواطنتها شروق وفا.

وقالت بشاير الزيد رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد، إن تساوي اللاعبات في النقاط، على صراع المراكز الأولى، يؤكد ارتفاع المستوى الفني، وهو ما يسعى إليه الاتحاد العربي في كل المسابقات التي ينظمها على مدار العام لكل الفئات، بهدف رفع القدرات التنافسية، والتصنيف العالمي، لاسيما أن بطولاته معتمدة دوليا.