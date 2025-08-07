الإعلان عن برنامج بطولة ترايثلون دبي تي 100 العالمية

دبي في 7 أغسطس/ وام/ أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة ترايثلون دبي تي 100 التي تقام من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل عن برنامج الحدث الذي يقام ضمن تحدي دبي للياقة البدنية، وذلك مع بدء العد التنازلي، إذ يتبقى على الانطلاقة 100 يوم.

يقام الحدث بدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع منظمة رياضي الترايثلون المحترفين.

وأكدت اللجنة أن الحدث هذا العام سيقام بصيغة مهرجان رياضي شامل يرحب بالمحترفين والهواة من مختلف الأعمار والمستويات، ليصبح واحدًا من أبرز عطلات نهاية الأسبوع الرياضية متعددة الأنشطة على مستوى العالم.

وينطلق البرنامج يوم الخميس 13 نوفمبر مع "ترايثلون الشركات" المخصص لمجتمع الأعمال في دبي، ويليه يوم السبت 15 نوفمبر سباق "سبرينت ترايثلون" المخصص للمبتدئين، ثم السباق الاحترافي الذي يشهد مشاركة نخبة نجوم الترايثلون العالميين.

كما يتضمن البرنامج "السباق الموسيقي" لمسافة 5 كم، ويختتم يوم الأحد 16 نوفمبر بترايثلون 100 كم للهواة على نفس مسار المحترفين.

ويتزامن الحدث مع تحدٍ يخوضه الرياضي غاني سليماني، المقيم في الإمارات، يتمثل في أداء 100 سباق ترايثلون لمسافة 100 كم يوميًا على مدار 100 يوم، بهدف دخول موسوعة غينيس.