لاعب منتخبنا الوطني للملاكمة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة آسيا بتايلاند

بانكوك في 7 أغسطس/ وام/ تأهل أورخان أغايف لاعب منتخبنا الوطني للملاكمة في وزن 95 كجم، إلى الدور نصف النهائي من بطولة آسيا لفئتي تحت 19، و22 عاما، في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتستمر حتى 12 أغسطس الجاري، بمشاركة 396 لاعبا يمثلون 26 دولة.

جاء ذلك بعد فوزه على منافسه القيرغيزستاني بمجموع 5 نقاط دون مقابل، ليضمن ميدالية ملونة للإمارات في منافسات البطولة.

وتقام البطولة بتنظيم الاتحاد الآسيوي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد العالمي واتحاد الملاكمة التايلاندي.

ويشارك منتخب الإمارات بـ4 ملاكمين هم فهد تيمور (وزن 65 كجم)، وعيسى الكردي (وزن 80 كجم)، وبدر السدراني (وزن 60 كجم)، وأورخان أجاييف (وزن 95 كجم).