انطلاق مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 في بكين

بكين في 8 أغسطس/ وام/ انطلقت اليوم في العاصمة الصينية بكين فعاليات مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 بمشاركة أكثر من 200 شركة رائدة من مختلف دول العالم، تعرض ما يزيد على 1500 ابتكار، من بينها أكثر من 100 منتج متطور يُكشف عنه للمرة الأولى، بزيادة تقارب الضعف مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت قناة الصين المركزية أن المؤتمر، الذي يستمر حتى يوم “الثلاثاء” المقبل في منطقة بكين للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، يُقام تحت شعار "جعل الروبوتات أكثر ذكاءً، وجعل الوكلاء المجسّدين أكثر ذكاءً"، ويتضمن منتديات ومعارض ومسابقات وفعاليات للتواصل.

ويشهد المنتدى الرئيسي وأكثر من 20 منتدىً متخصصا، مشاركة نحو 400 ضيف من بينهم علماء وخبراء دوليون وممثلون عن منظمات عالمية ورواد أعمال، لمناقشة أحدث التوجهات والتطبيقات والابتكارات في مجال الروبوتات.

وتتضمن المعروضات روبوتات رباعية الأرجل عالية المرونة، وروبوتات للإنقاذ والتفتيش، وأخرى لتشكيل القساطر الطبية، وروبوتات لجزّ الأعشاب، فيما تستقطب الروبوتات البشرية الكاملة الجسم اهتماماً واسعاً بمشاركة 50 شركة مصنّعة.

كما يشمل الحدث أكثر من 31 فعالية جانبية تستهدف تعزيز التعاون الدولي، وتوسيع التطبيقات العملية، ودعم اختبارات المعايير، وتسريع الابتكار، وتنمية الكفاءات.

وتشير الإحصاءات إلى أن الصين استحوذت خلال عام 2024 على ثلثي طلبات براءات اختراع الروبوتات على مستوى العالم، وأنتجت 556 ألف روبوت صناعي، محافظة على موقعها كأكبر منتج عالمي في هذا القطاع.