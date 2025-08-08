شرطة دبي تحتفي بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج "سواعد الأمان"

دبي في 8 أغسطس/ وام/ احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي، بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج “سواعد الأمان”، الذي يستهدف تدريب وتأهيل نخبة من الطلبة من مختلف مدارس إمارة دبي، بهدف تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي، وتمكين النشء من مهارات عملية ومعرفية في مجالات القيادة والسلامة والتواصل الفعّال والعمل المجتمعي وحماية الطفل.

شهد الحفل، الذي تم تنظيمه في نادي ضباط شرطة دبي، سعادة اللواء حارب الشامسي القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، وسعادة عائشة ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، وسعادة اللواء الدكتور أحمد زعل نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، إلى جانب مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وأولياء الأمور والشركاء الإستراتيجيين، فيما بلغ عدد الخريجين 34 طالباً، منهم 13 من مدرسة حكومية و11 من مدارس حماية و10 من مدارس خاصة.

وهنأ اللواء حارب الشامسي المشاركين والقائمين على البرنامج، مؤكداً أن “سواعد الأمان” أسهم في نقل المعرفة الشرطية للطلبة، ليقوموا بدورهم بنقلها إلى زملائهم في المدارس، بما يعزز أمن وأمان المجتمع.

من جهته قال الرائد راشد ناصر بن يوسف آل علي رئيس مجلس سفراء الأمان، إن البرنامج يمثل منصة رائدة لبناء قدرات الطلبة وتمكينهم من ممارسة أدوار مجتمعية مؤثرة، مشيراً إلى إطلاق مبادرات مستقبلية منها “سفراء الرياضة” و”سفراء الفريج” بالشراكة مع جهات محلية ودولية، بهدف توسيع دائرة التوعية وتعزيز القيم الإيجابية والمسؤولية المجتمعية.