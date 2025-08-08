المؤتمر الـ 3 لمجلس الإنعاش العربي ينطلق 16 أكتوبر في دبي

دبي في 8 أغسطس /وام/ يستضيف مجلس الإنعاش العربي، المؤتمر العلمي الثالث لمجلس الإنعاش العربي، خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي بدعم من هيئة الصحة في دبي.

ويمثل الحدث منصة إقليمية رائدة تجمع نخبة من المتخصصين في مجالات الإنعاش وطب الطوارئ والإسعاف والتعليم الطبي المستمر من مختلف الدول العربية والعالم بهدف تبادل التجارب والخبرات واستعراض أحدث المستجدات في هذا المجال الحيوي.

ويشهد المؤتمر سلسلة من ورش العمل التخصصية التي تواكب أحدث الممارسات العالمية في مجال الإنعاش والرعاية الطارئة بالإضافة إلى جلسات رئيسية يقدمها نخبة من الخبراء العالميين في علم الإنعاش وكذلك لعرض الأوراق العلمية.

ويقدم المؤتمر مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة ضمن برنامج "قدرة" للمكفوفين وآخر للصم وضعاف السمع.

ويحظى المؤتمر بشراكة إستراتيجية مع دائرة دبي للاقتصاد والسياحة كجهة شريكة للوجهة، وبالتعاون العلمي مع التحالف الإقليمي للأمراض غير السارية لإقليم الشرق الأوسط، وجمعية الإمارات للطب الرياضي، وطب إعادة التأهيل، إلى جانب رعاية من عدد من الشركات المرموقة في القطاع الصحي والتقني.