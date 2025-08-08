منافسات قوية في "أشواط الإيذاع" بمهرجان العين لسباقات الهجن

العين في 8 أغسطس/ وام/ استأنف مهرجان العين لسباقات الهجن فعالياته، اليوم "الجمعة"، على ميدان، الروضة في منطقة العين بإقامة 25 شوطاً لسن الإيذاع، لمسافة 4 كلم، وشهدت منافسات قوية من جميع المطايا المشاركة، للفوز بالمراكز الأولى.

ويقام المهرجان بنسخته الأولى عبر 3 جولات تمهيدية، وسط حضور مميز لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وانطلق في يوليو الماضي، ويستمر بالجولة الثانية في أغسطس الجاري، بينما تقام الجولة الثالثة في سبتمبر القادم، ويختتم فعالياته بالجولة النهائية في أكتوبر 2025.

وسجلت البكرة "تسواهم" لحمد بن سعد حضورها في الشوط الأول، وحصدت اللقب بعد التفوق على منافسيها، بزمن قدره 6:16:66 دقيقة، وحقق القعود "عجيب" لأحمد علي الكتبي ناموس الشوط الثاني بتوقيت 6:08:45 دقيقة.

وكان الفوز في الشوط الثالث للأبكار من نصيب "خيال" لمالكها سعيد حمد مصلح الأحبابي، بزمن قدره 6:15:52 دقيقة، بينما حصدت "الشاهينية" لمالكها سيف سهيل الخييلي ناموس الشوط الرابع، مسجلة 6:20:32 دقيقة.

وأحرز "وضاح" لسالم راشد الكتبي لقب الشوط الخامس بزمن قدره 6:09:20 دقيقة، وتصدرت "نوارة" لكردوس سالم العامري، الشوط السادس، بزمن قدره 6:19:90 دقيقة، بينما خطفت "سمحة" لسالم أحمد العامري لقب الشوط السابع، مسجلة 6:18:25 دقيقة.

ونجح القعود "كفو" المملوك لشعار سلطان ناصر المنصوري، بتسجيل أفضل توقيت لسن الإيذاع في الشوط الثامن بعد أن تجاوز خط النهاية، محققاً 6:07:34 دقيقة، أما الشوط التاسع المخصص للأبكار فكان من نصيب "نجود" لسالم فارس الشامسي بتوقيت 6:11:72 دقيقة.

وتألق شعار أحمد بالرشيد السويدي، وحصد لقب 3 أشواط متتالية من العاشر وحتى الثاني عشر عن طريق "روعة" و"طوفان" و"فهدة"، ليسجل حضوره القوي في المهرجان.

وأسفرت نتائج الأشواط من الثالث عشر وحتى الخامس والعشرين، عن فوز كل من "مراسيم" لحمد سهيل العامري، و"تكرار" لسالم راشد الكتبي، و"مزون" لنايل راشد الشامسي، و"الحذرة" لسهيل سالم العامري، و"لهب" لعبد الله راشد الغفلي، و"سيوف" لعامر عبد الله المحرمي، و" ممدوح" لسعيد سليم علي العامري، و"العنود" لراشد سالم الهاشمي، و"الخوار" لسعيد سالم السبوسي، و "مسراح" لعيد راشد المنصوري، و"الحاكم" لأحمد سعيد السبوسي، و"أمثال" لحمدان الكثيري، و"زيدان" لنايف محمد بن روية الخييلي.

