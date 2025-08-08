الفاو : ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت وانخفاض منتجات الألبان والأرز

روما في 8 أغسطس /وام/ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية ارتفعت في يوليو الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين. وارتفعت أسعار الزيوت النباتية و اللحوم إلى مستويات قياسية .

وأوضحت المنظمة أن زيادة الطلب من الصين والولايات المتحدة على الواردات رفعت أسعار لحوم الأبقار والأغنام.

وقفزت واردات الولايات المتحدة من لحوم الأبقار بعد أن تسبب جفاف في انخفاض أعداد قطعان الماشية المحلية. كما استوردت الصين كميات قياسية من لحوم الأبقار العام الماضي .

وارتفع مؤشر الفاو للزيوت النباتية 7.1 بالمئة على أساس شهري إلى 166.8 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

وأفادت المنظمة بأن سبب هذا الصعود هو ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس نتيجة زيادة الطلب العالمي وشح المعروض .

وتراجع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات تقريبا.

وانخفض مؤشر الأرز 1.8 بالمئة الشهر الماضي بسبب وفرة المعروض للتصدير وضعف الطلب على الواردات.

ونزلت أسعار منتجات الألبان بشكل طفيف لأول مرة منذ أبريل 2024، وعوض انخفاض أسعار الزبد ومساحيق اللبن (الحليب) زيادة أخرى في أسعار الجبن.

وأضافت المنظمة أن مؤشر أسعار السكر هبط للشهر الخامس على التوالي وسط توقعات بزيادة الإنتاج في البرازيل والهند رغم مؤشرات على انتعاش الطلب العالمي على واردات السكر.

