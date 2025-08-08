رئيس وزراء جمهورية نيبال يزور "متحف المستقبل"

دبي في 8 أغسطس/وام/ استضاف متحف المستقبل معالي كيه بي شارما أولي، رئيس وزراء جمهورية نيبال، برفقة وفد رفيع المستوى، وذلك خلال زيارته الرسمية لدولة الإمارات.

واطلع معاليه خلال جولته في المتحف على تصميمه المعماري الاستثنائي، وأبرز معالمه وتجارب الزوار التفاعلية، إضافة إلى الابتكارات العالمية المتنوعة التي يعرضها لزواره من مختلف أنحاء العالم.

كما تعرف معاليه خلال الزيارة على دور المتحف كمنصة عالمية تعزز التقارب الثقافي والتعاون الدولي من خلال استضافة مؤتمرات وفعاليات تستشرف أبرز التحولات والتوجهات المستقبلية في مختلف مجالات التنمية والابتكار.

