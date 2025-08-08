مبادلة للطاقة تُنجز استثماراً في قطاع الغاز الطبيعي والمُسال بالولايات المتحدة

أبوظبي في 8 أغسطس /وام/ أكدت شركة "مبادلة للطاقة"، إتمام الصفقة الاستثمارية الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي لقطاع الغاز الطبيعي الأمريكي، من خلال الشراكة مع شركة "كيمريدج" المختصة في إدارة الأصول البديلة المتخصصة في قطاع الطاقة.

وتمت إعادة تسمية شركة "سوتكس هولدكو" لتصبح "كاتوروس" والتي تمتلك فيها "مبادلة للطاقة" حصة ملكية تبلغ نسبتها24.1%، حيث تعمل "كاتوروس" على تطوير منصة رائدة ومتكاملة للغاز الطبيعي وتصدير الغاز الطبيعي المُسال في الولايات المتحدة، من خلال الجمع بين شركتين في محفظتها التي تضم "كاتوروس إنرجي"، وشركة "كومنويلث للغاز الطبيعي المسال"، ومن المتوقع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية لتصدير الغاز الطبيعي المُسال 9.5 مليون طن متري سنويًا، والمقرر إنشاؤها بالقرب من مدينة كاميرون بولاية لويزيانا الأمريكية.

وكانت شركة "كومنولث للغاز الطبيعي المُسال"، أعلنت مؤخرًا عن توقيع عقد مع شركة "تكنيب إنرجيز" لتقديم خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء لبناء منشأتها المتطورة ذات المستوى العالمي، كما من المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في وقت لاحق من هذا العام، حيث يحرز المشروع زخمًا قويًا بعد توقيع سلسلة من اتفاقيات مُلزمة للبيع طويل الأجل مع مشترين عالميين كبار من بينهم، "جلينكور" و"جيرا" و"بتروناس".

وتدعم الصفقة استراتيجية النمو العالمية لشركة "مبادلة للطاقة"، باعتبارها أضخم استثمار لها في سوق الطاقة الأمريكية وتُرسّخ مكانتها ضمن سلسلة القيمة لقطاع الغاز، كما تنسجم الصفقة مع التزام الشركة بتأدية دور محوري في عملية تحوّل قطاع الطاقة من خلال الاستثمارات في مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.

وقال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة، إن هذا الإعلان يعد مؤشرًا واضحًا على نجاح تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو الدولي على أرض الواقع، ويتماشى هذا النهج المتكامل والمسؤول الذي تتبعه "كاتوروس" مع خطط "مبادلة للطاقة" للاستثمار عبر سلسلة القيمة لقطاع الغاز في مراكز الطاقة العالمية الرئيسية، مما يمكنهم من تأدية دور استباقي للموازنة بين أولويات أمن الطاقة ومتطلبات تحول الطاقة، بالإضافة لخلق قيمة طويلة الأجل لجهتنا المالكة، مؤكدا تطلعهم إلى مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع فريقي "كاتوروس" و"كيمريدج ". وأكد بن ديل الشريك الإداري في "كيمريدج"، أن استثمار "مبادلة للطاقة" يأتي داعمًا قويًا لاستراتيجية "كاتوروس"، حيث سيتم العمل على إنشاء الكيان المستقل الوحيد المتكامل للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، لقيادة جهود الابتكار في قطاع الغاز الطبيعي المسال من خلال منصة قوية ومسؤولة، تدعم مستقبل قطاع الطاقة منخفضة الانبعاثات.

وفي إطار الصفقة، عيّنت شركة "مبادلة للطاقة" ممثلين إماراتيين في مجلس إدارة شركة "كاتوروس" وهما، عدنان بوفطيم، الرئيس التنفيذي للعمليات، وخالد التميمي، نائب الرئيس الأول للأصول غير التشغيلية في "مبادلة للطاقة"، وتعكس هذه التعيينات النهج العملي القائم على إيجاد القيمة الذي تتبعه الشركة في إدارة الأصول والشراكات والحُوكمة.

وجاء اتمام الصفقة بعد الحصول على الموافقة الخاصة بالملف الطوعي المقدم إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التابعة للحكومة الأمريكية.