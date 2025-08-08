"حكماء المسلمين" يشارك في معرض إسطنبول للكتاب العربي

أبوظبي في 8 أغسطس / وام / يشارك مجلس حكماء المسلمين للمرة الرابعة على التوالي في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 17 أغسطس الجاري، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز ثقافة الحوار وترسيخ قيم التعايش والسلام حول العالم.

ويعرض جناح المجلس هذا العام أكثر من 250 إصدارا فكريا وثقافيا، من بينها مجموعة من أحدث إصدارات الحكماء للنشر لعام 2025، التي تتناول قضايا السّلم والتعايش وتعدد الهويات وجميعها من إعداد نخبة من الباحثين في مركز الحكماء لبحوث السلام.

ويضم الجناح كذلك أكثر من 30 مؤلفا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تسلط الضوء على سماحة الإسلام وعمق تراثه الفكري والفلسفي.

ويستعرض جناح مجلس حكماء المسلمين أيضا مجموعة من الإصدارات المهمة لأعضاء المجلس وكبار المفكرين.

كما يشهد الجناح تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية، من بينها قراءات فكرية؛ بهدف إثراء النقاشات حول التحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية، وسبل بناء مستقبل قائم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، بالإضافة إلى بعض الفعاليات والأنشطة الخاصة بالأطفال.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص مجلس حكماء المسلمين على التواجد في المحافل الثقافية والمعرفية الكبرى، ومواصلة جهوده في نشر رسالة الاعتدال والتسامح، انطلاقا من رسالته في تعزيز السِّلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني، وتفعيل دور العلماء والمفكرين في بناء مجتمعات أكثر وعيا وتماسكا.