شرطة أبوظبي تنظم ورشة توعوية بعنوان "أنا وطفلي نحو مجتمع آمن"

أبو ظبي في 8 أغسطس/ وام/ نفذت شرطة أبوظبي ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية ومركز شرطة الفلاح، وبالتعاون مع مركز نبض الفلاح، ورشة توعوية، بعنوان "أنا وطفلي نحو مجتمع آمن"، ضمن مبادرات عام المجتمع.

وأكد العميد محمد حسين الخوري نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية رئيس فريق الفعاليات والشراكات في مديرية شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي، أن تنظيم الورشة يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، ورفع الوعي بأهمية الدور الوقائي والتربوي للأسرة .

وأوضح العقيد سعيد عبدالله العامري مدير مركز شرطة الفلاح، أن الورشة ركّزت على أهمية التوعية بالأساليب الوقائية والتنشئة الأسرية السليمة، وترسيخ القيم الإيجابية في محيط الأسرة بما يسهم في بناء مجتمع آمن ومستقر.

واشارت المقدم الدكتور فاتن محمد مناحي نائب رئيس فريق الفعاليات والشراكات في مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود شرطة أبوظبي لتعزيز تمكين الأسرة، وتوفير التوعية اللازمة للأمهات والأطفال.

وأكد حمد علي الأحبابي مدير مستشفى إن إم سي رويال بأبوظبي، على أهمية تكامل الجهود بين القطاعات الأمنية والصحية لنشر الوعي الأسري وتعزيز الصحة المجتمعية .

وقدّم الدكتور سامح عبدالعظيم عبدالمجيد استشاري طب الأطفال، والدكتورة الزهراء أخصائية النساء والولادة بمستشفى رويال أبوظبي، مجموعة من الإرشادات الصحية المهمة والتي ركزت على الطرق والوسائل اللازمة لبناء مناعة الطفل، ورفع الوعي الصحي لدى الأمهات.

وتم تنظيم الورشة من قبل فريق الفعاليات والشراكات في مديرية شرطة المناطق الخارجية، بالتعاون مع الشركاء.