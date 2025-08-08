طقس الغد صحو غائم جزئياً

أبوظبي في 8 أغسطس/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:34، والمد الثاني عند الساعة 01:05، والجزر الأول عند 18:51.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:21، والمد الثاني عند الساعة 21:37، والجزر الأول عند الساعة 16:20، والجزر الثاني عند الساعة 04:09.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 35 55 20

دبي 44 34 60 25

الشارقة 43 32 65 25

عجمان 42 34 70 30

أم القيوين 42 31 75 35

رأس الخيمة 43 33 70 30

الفجيرة 34 30 85 60

العـين 43 32 45 20

ليوا 45 32 40 15

الرويس 46 31 65 30

السلع 47 33 70 35

دلـمـا 44 34 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 40 33 85 30

أبو موسى 40 33 85 25



