رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس غانا في ضحايا حادث تحطم المروحية العسكريه

أبوظبي في 8 أغسطس /وام/ بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا في وفاة وزيري الدفاع والبيئة والعلوم والتكنولوجيا وعدد من كبار المسؤولين الغانيين، إثر حادث تحطم مروحية عسكرية في منطقة أشانتي في جمهورية غانا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس جون دراماني ماهاما.