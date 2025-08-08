لاعب منتخبنا الوطني للملاكمة يتأهل إلى نهائي البطولة الآسيوية بتايلاند

بانكوك في 8 أغسطس/ وام/ تأهل أورخان أغايف لاعب منتخبنا الوطني للملاكمة الى نهائي بطولة آسيا تحت 19، و22 عاما بعد فوزه على لاعب المنتخب القطري بنتيجة 5 صفر في وزن فوق 80 كجم اليوم.

وتقام البطولة في العاصمة التايلاندية بانكوك بتنظيم الاتحاد الآسيوي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد العالمي واتحاد الملاكمة التايلاندي.

ويشارك منتخب الإمارات بـ4 ملاكمين هم فهد تيمور (وزن 65 كجم)، وعيسى الكردي (وزن 80 كجم)، وبدر السدراني (وزن 60 كجم)، وأورخان أجاييف (وزن 95 كجم).