انطلاق منافسات بطولة الإمارات للشطرنج

دبي في 8 أغسطس/ وام/ شهدت الجولة الأولى لمنافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للمراحل السنية المفتوحة والإناث تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة، والتي ينظمها اتحاد اللعبة في ضيافة نادي دبي للشطرنج بمشاركة 160 لاعبا ولاعبة وتستمر منافستها حتى 14 أغسطس الجاري، غياب التعادلات في عدد من الفئات، رغم المشاركة الكبيرة فيها وأسفرت النتائج عن تقاسم محمد سعيد الشامسي لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ومحمد سعيد الليلي لاعب نادي الفجيرة للشطرنج صدارة الفئة المفتوحة تحت 20 سنة بالنقطة الكاملة بالفوز الأول.

وتساوت 3 لاعبات في صدارة نفس الفئة للإناث والتي شهدت دمج فئة تحت 18 سنة، وحصدت لطيفة الدرمكي لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية وعنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وأحلام راشد لاعبة نادي دبي للشطرنج على النقطة الأولى بعد الفوز الأولز

وفي الفئة المفتوحة تحت 18 سنة، تساوى 4 لاعبين في المقدمة بعد الجولة الأولى وهم سعود جابر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وزميله في نفس النادي سعود بدر الزرعوني، وعبدالله الخميري لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وراشد عارف لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وتساوى 7 لاعبين في صدارة الفئة المفتوحة تحت 16 سنة وهي الفئة التي لم تشهد أية تعادلات في جولاتها الأولى، وهو ما تكرر في نفس الفئة للإناث حيث تساوت 3 لاعبات في الصدارة هن فاطمة راشد وشمة السويدي وحلا جمال ولم تشهد الجولة الأولى أية تعادلات.

وفي الفئة المفتوحة تحت 14 سنة، تساوى 7 لاعبين في المركز الأول بالعلامة الكاملة في الجولة الأولى وشهدت الجولة تعادلين فقط، فيما تساوى 4 لاعبات في نفس الفئة للإناث، وهن مريم سعود وريم الجسمي وحسناء راشد الكعبي وميرة المري، وشهدت الفئة المفتوحة تحت 12 سنة فوز 19 لاعبا بالجولة الأولى والحصول على العلامة الكاملة، مقابل الفوز على 19 لاعبا ولم تشهد الجولة أية تعادلات وهو ما تكرر في نفس الفئة للإناث، حيث فازت 20 لاعبة بالجولة الأولى والتي شارك فيها 40 لاعبة.