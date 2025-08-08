وكيل وزارة الدفاع يزور قاعدة ساشيون الجوية بجمهورية كوريا

سيؤول في 8 أغسطس /وام/زار معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع قاعدة ساشيون الجوية بجمهورية كوريا.

وقام معاليه خلال الزيارة بجولة على متن النموذج الأولي للطائرة KF-21 وشارك في طلعة جوية مشتركة برفقة الفريق أول لي يونغ سو، رئيس أركان القوات الجوية الكورية، على متن مقاتلة FA-50، وذلك في إطار استعراض القدرات الوطنية للطائرات الكورية المصنعة محلياً.

يأتي ذلك في إطار زيارة معالي وكيل وزارة الدفاع لجمهورية كوريا ضمن وفد إماراتي رفيع المستوى والتي تشمل عدداً من اللقاءات والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كان معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع قد التقى أول أمس خلال الزيارة معالي آن جيو باك، وزير الدفاع بجمهورية كوريا.

