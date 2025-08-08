الأمم المتحدة : قرار إسرائيل السيطرة على غزة ينذر بعواقب كارثية

نيويورك في 8 أغسطس/وام/أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية “السيطرة على مدينة غزة” واعتبر القرار الإسرائيلي بمثابة تصعيد خطير يُنذر بتعميق العواقب الكارثية بالفعل على ملايين الفلسطينيين، ويُعرّض حياة المزيد منهم للخطر، بمن فيهم الرهائن المتبقون.

جاء ذلك خلال بيان عاجل نسب للمتحدثة الرسمية بإسم الأمين العام ستيفاني تريمبلاي، اليوم “الجمعة” لفتت خلاله إلى موقف الأمين العام القلق بشكل خاص، إزاء المعاناة المتواصلة والكارثة الإنسانية المروعة التي لا يزال يواجهها الفلسطينيون في غزة.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن هذا التصعيد الإضافي المتمثل بالقرار الإسرائيلي السيطرة على غزة سيؤدي إلى مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار الشامل، وسيُفاقم من معاناة السكان الفلسطينيين في غزة والتي لا يمكن وصفها.

وكرر نداءه العاجل لوقف إطلاق نار دائم، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وحث غوتيريش مجددًا، الحكومة الإسرائيلية وبشدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وذكرها بالفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 19 يوليو، والتي أعلنت ضمن جملة أمور، "أن دولة إسرائيل مُلزمة بالوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة - التي تشمل غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية - بأسرع وقت ممكن".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على عدم وجود أي حل مستدام لهذا الصراع دون إنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق معتبرا أن غزة جزء لا تتجزأ من الدولة الفلسطينية، وشدد على أن تبقى كذلك.