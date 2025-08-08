الإمارات تشارك في بطولة العالم للدراجات ببلجيكا

دبي في 8 أغسطس/ وام/ أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية مشاركة اللاعبين أحمد البدواوي وعبدالله البلوشي، في بطولة العالم للدراجات، ببلجيكا، من 24 أغسطس الجاري، إلى 1 سبتمبر المقبل.

وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة، ان معسكر الإعداد الخاص بالبطولة المقام بإمارة أندورا، سيستمر حتى 23 أغسطس الجاري، بعد اختتام المعسكر السابق في إسبانيا من 15 يوليو إلى 1 أغسطس، لرفع مستوى إعداد الدراجين، بإشراف المدرب محمد المروي.

من جانب آخر قال المهيري إن فوز منتخب الإمارات لكرة السلة على الكراسي المتحركة (3×3) بالمركز السابع في بطولة العالم بجنوب إفريقيا مؤخراً، بتفوقه على منتخب ماليزيا بنتيجة 11 - 9 في مباراة تحديد الترتيب، يؤكد التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في الدولة، لاسيما أن هذا المركز جاء بعد نتائج مميزة، في بطولة قوية بمشاركة نخبة المنتخبات العالمية.

وأشار إلى أن اللجنة البارالمبية الوطنية تضع في تقديرها تبني البرامج التطويرية للعبة كرة السلة، واعتماد إقامة 4 تجمعات في الموسم الجديد، و36 مباراة في المنافسات المقررة، لاسيما مع تزايد الاهتمام بها من قبل الأندية، بإعداد اللاعبين في المعسكرات المحلية والخارجية، والمشاركة في البطولات الإقليمية.