"الذيبة" تحقق " أفضل زمن" في "أشواط الثنايا" بمهرجان العين لسباقات الهجن

العين في 9 أغسطس/وام/ تألقت "الذيبة" لعلي سالم بن سندية المنصوري ونجحت في خطف الأنظار، بتحقيق أفضل توقيت زمني لسن الثنايا، بعد أن انتزعت الصدارة ولقب الشوط الأول، بزمن قدره 6:08:66 دقيقة ضمن منافسات أشواط سن الثنايا بالجولة التمهيدية الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن بميدان الروضة للهجن بمنطقة العين والتي شملت 20 شوطاً لمسافة 4 كلم، بمشاركة عدد كبير من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد الشوط الثاني فوز "الشارد" لمحمد مطر السبوسي، بالمركز الأول مسجلاً 6:13:80 دقيقة، وتألقت " روعة"، لسلطان محمد هويشل الشامسي، وتصدرت الشوط الثالث، مسجلة 6:13:03 دقيقة، بينما شهد الشوط الرابع فوز "هوشه" لمحمد سالمين مبارك العامري، بالمركز الأول بزمن قدره 6:17:55 دقيقة.

وتصدر "الشبابي" لذياب محمد عوض الكتبي، الشوط الخامس بزمن قدره 6:18:63 دقيقة، وفازت "إعلان" لحمد محمد سهيل العامري، بالمركز الأول في الشوط السادس، بزمن قدره 6:17:81 دقيقة.

وحلقت "شواهين"، لسالم محمد الشرقي العفاري بناموس الشوط السابع بزمن قدره 6:17:54 دقيقة، بينما أحرز "شاهين" لبطي عبدالله سعيد الجديلي لقب الشوط الثامن بزمن قدره 6:18:88 دقيقة.

وكان الشوط التاسع من نصيب "رعود"، لسعيد سالم سويد بزمن قدره 6:19:40 دقيقة، وتصدرت "جواهر" لخالد علي حميد الشامسي، الشوط العاشر بزمن قدره 6:14:55 دقيقة.

وشهدت بقية الأشواط، فوز "الذيب" لعبدالله خميس عمر الشامسي، بالشوط الحادي عشر، و"خصخصه"، لمحمد عتيق الفلاسي، بالشوط الثاني عشر، و"ظن"، لسعيد الشامسي، بالشوط الثالث عشر، و"مبشر" لبرغش العامري، بالشوط الرابع عشر، و "الكايدة"، لسعيد غدير عبيد الكتبي، بالشوط الخامس عشر، و"محطم" لسعيد محمد، بالشوط السادس عشر، و"جود"، للغفيق الصغير عبدالله المالكي، بالشوط السابع عشر، و "جزيل"، لمسلم مبارك بالعود العامري، بالشوط الثامن عشر، و "وعد"، لحامد محمد العامري، بالشوط التاسع عشر، و"مياس، لمبارك خليفة الشامسي، بالشوط العشرين.

