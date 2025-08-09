منتخب الإمارات للشراع الحديث "فئة اليخوت" يشارك للمرة الأولى في البطولة الآسيوية

دبي في 9 أغسطس/ وام/ يشارك منتخب الإمارات للشراع الحديث فئة اليخوت (SSL) في منافسات بطولة آسيا 2026 والمقررة في تايلاند، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

ويخوض المنتخب الوطني بداية من غد معسكرا خارجيا في سويسرا ضمن التحضيرات المكثفة للمشاركة في البطولة الآسيوية للمرة الأولى، اذ يستمر المعسكر حتى 20 من أغسطس الجاري.

وأعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عن قائمة المنتخب الوطني التي ستخوض المعسكر، وضمت 10 لاعبين بقيادة اللاعب الأولمبي عادل خالد.

وقال محمد عبد الله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إن هذه المشاركة تُعد لحظة تاريخية، إذ تمثل أول مشاركة في تاريخ الإمارات ضمن منافسات دوري SSL.

وأكد العبيدلي أن الاتحاد يسعى إلى إعداد فريق قوي، قادر على المنافسة في بطولة آسيا 2026 والتأهل إلى كأس العالم، مع التركيز على بناء جيل من البحارة المواطنين يمتلكون المهارة، والخبرة، والروح التنافسية العالية.