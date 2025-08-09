النمسا ترفض قرار إسرائيل توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة

فيينا في 9 أغسطس/وام/ رفضت بيآتا ماينل رازنجر، وزيرة خارجية النمسا، قرار إسرائيل توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأعربت رازنجر في تصريح لها عن رفض بلادها رفضًا قاطعًا قرار إسرائيل توسيع العمليات العسكرية في غزة" وقالت إنه بدلًا من المزيد من التصعيد.. يجب أن تكون الأولوية الآن لتخفيف وطأة الوضع الإنساني الكارثي وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وجددت موقف النمسا، الذي وصفته بالموقف الواضح إزاء قطاع غزة، وقالت "“نرفض أي تغيير أحادي الجانب في الوضع الإقليمي أو الديموغرافي لقطاع غزة”وفقاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 (2024).

وطالبت وزيرة خارجية النمسا بالوقف الفوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وتقديم مساعدات إنسانية شاملة لتمهيد الطريق لإنهاء دائم للأعمال العسكرية.