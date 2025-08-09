عجمان تستضيف النسخة الثامنة من بطولة الأكاديميات الخليجية "خليجية كواترو"

عجمان في 9 أغسطس / وام / انطلقت أمس الجمعة بملاعب مركز كواترو الرياضي في عجمان النسخة الثامنة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية "خليجية كواترو" الذي يقام تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، واشراف وتنظيم مركز كواترو الرياضي وتستمر حتى 14 أغسطس الجاري.

وأسفرت مباريات بطولة كرة القدم فئة 12 سنة عن تفوق الأكاديمية الأرجنتينية من الإمارات في المجموعة الأولى بنتيجة 4-1 على أكاديمية قاف من السعودية ونال ستنازيون الذي سجل هدفين لصالح الأرجنتينية جائزة أفضل لاعب في المباراة، وانتصر في المجموعة الثانية أكاديمية سفنتين فور من الكويت على أكاديمية نادي العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل، وحصل أسامة أحمد من سفنتين فور على نجومية المباراة.

وفي فئة 14 سنة افتتح فريق سفنتين فور مباريات المجموعة الأولى بفوزه الكبير على الأكاديمية الأرجنتينية بخماسية نظيفة ونال عبد الرحمن الرشيدي من الفريق الفائز جائزة رجل المباراة، وفي المجموعة الثانية فاز أكاديمية سمارت الكروية من سلطنة عمان على أكاديمية أوليه من البحرين بهدفين دون مقابل، وتوج محمد المقبالي من سمارت نجما للمباراة.

وشهدت مباريات فئة 16 سنة إثارة كبيرة حيث تعادل في المجموعة الأولى الأكاديمية الأرجنتينية مع أكاديمية ليو من العراق 2-2 في مباراة خطف من خلالها معتمر شلاش من الأرجنتينية نجومية المباراة، ومالت الكفة في المجموعة الثانية لصالح فريق أكاديمية الجوهرة من سلطنة عمان والذي انتصر بثلاثية نظيفة على أكاديمية سبورت فور أوول، وحصل معاذ الهنائي من الجوهرة على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأعرب سعادة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا عن سعادته بانطلاق بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم قائلاً إن البداية القوية والمستويات المميزة في اليوم الأول من المنافسات أعطت مؤشراً إيجابياً بتطور مستوى الشكل الفني للبطولة.

وقال الرئيسي ان ما يميز خليجية كواترو هو التطور من عام إلى آخر، ابتداءً من النسخة الأولى التي شهدت مشاركة 6 أكاديميات فقط وعدد قليل من اللاعبين وصولاً إلى النسخة الحالية التي تشهد مشاركة 18 أكاديمية وأكثر من 300 لاعب في مراحل عمرية صغيرة، مع حرصنا التام بأن تكون بيئة البطولة جاذبة وآمنة وأيضا مفيدة ".

و اشاد الريسي بمشاركة أسماء كبيرة في الكرة الخليجية ذات تأثير كبير على الساحة الرياضية في المهرجان وهي مشاركة تتجاوز فكرة المردود الفني إلى فكرة غرس قيم ومعاني الترابط بين الأشقاء في نفوس اللاعبين الصغار، كما اشاد بفريق العمل الذي يعمل ليل نهار لإخراج المهرجان بالصورة الأمثل وبالتواجد المميز للقطاع الخاص والدعم الكبير منه بالإضافة إلى التغطية المميزة لوسائل الإعلام والتي تعطي اللجنة المنظمة الدافع للاستمرار في تقديم الأفضل وتقديم نسخة استثنائية".

من جانبه عبدالعزيز عبدالله المشرف العام على المهرجان بجميع الوفود الخليجية وتمنى لهم إقامة طيبة، مؤكداً أن اللجنة المنظمة لن تدخر جهدا في سبيل توفير الراحة لجميع الوفود، إلى جانب العمل المنوط بها في التحضير والتجهيز للمباريات، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة للبطولة من ندوات وجلسات نقاشية وزيارات سياحية

وأشار إلى أن استضافة هذه البطولة للمرة الثامنة تعكس المكانة المميزة لإمارة عجمان وقدرتها الكبيرة على استضافة مختلف الفعاليات بنجاح كما تسهم في تعزيز العلاقات بين الأشقاء في دول الخليج بما يعود بالنفع على كرة القدم الخليجية.

من جانبه قال ياسر الخالدي رئيس أكاديمية الجوهرة العمانية إن المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية أصبح من الأحداث والفعاليات التي ينتظرها الناشئين والشباب في مختلف أكاديميات الكرة في دول الخليج من عام إلى آخر، مشيراً إلى فوز أكاديمية الجوهرة بلقب فئة تحت 16 سنة في النسخة الماضية ومشاركتها في هذه النسخة يأتي بهدف المحافظة على اللقب.