اقتصادية رأس الخيمة تختتم مبادرة الواعد الصغير

رأس الخيمة في 9 أغسطس / وام / اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة معرض الواعد الصغير في منار مول برأس الخيمة، بمشاركة نخبة من الطلبة الموهوبين ممن عرضوا مشاريعهم، ضمن المرحلة الختامية من مبادرة البرنامج الصيفي "الواعد الصغير" في دورته الخامسة.

جاء هذا المعرض ليكلل جهود الطلبة بعد سلسلة من الورش التدريبية النظرية والتطبيقات الميدانية، التي صقلت مهاراتهم وعززت من قدراتهم في ريادة الأعمال، وزرعت روح المبادرة والابتكار، ليخوضون تجربة عملية حقيقية في التسويق والبيع ضمن بيئة واقعية.

شهد المعرض عدد من المسؤولين وأولياء الأمور والإعلاميين والمستهلكين من مختلف الجنسيات، وتُوج بتكريم الفريق الحاصل على المركز الأول، تقديراً لتميزهم في تحقيق البنود والمعايير المطلوبة في تقديم مشروع مبتكر .

وعبرت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال في الدائرة، عن سعادتها في رؤية ثمرة نجاح أبنائنا الطلبة وجهودهم المبذولة خلال فترة الصيف، وطموحهم اللامحدود وحرصهم لإبراز أفضل ما لديهم في التعلم والتدريب ومعرفة المهارات الجديدة الذي تم تسخيرها لدخول أولى خطوات في عالم الأعمال والتجارة.