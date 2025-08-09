"أبوظبي للرياضات البحرية" يعلن مشاركة منصور المنصوري في مونديال الفورمولا1

أبوظبي في 9 أغسطس/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية انضمام المتسابق منصور المنصوري إلى فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1 السريعة، ليخلف البطل العالمي ثاني القمزي الذي أعلن مؤخراً اعتزاله بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 25 عاماً.

يبدأ المنصوري مشاركته الرسمية الأولى ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، 2025 المقررة بإندونيسيا.

وأكد نادي أبوظبي للرياضات البحرية في بيان اليوم، ثقته الكاملة في المنصوري، مشيداً بروحه القتالية وطموحه العالي وشدد على دعمه ليحقق النتائج المرجوة ويواصل رفع علم الدولة في المحافل الدولية.

وأوضح أن اختيار المنصوري لتمثيل الفريق في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، بناء على ترشيحات الجهازين الإداري والفني، نظراً لإمكاناته العالية، ومستواه المميز خلال مشاركاته السابقة مع فريق أبوظبي في بطولات الفورمولا2، إضافة إلى جاهزيته البدنية والفنية لخوض التحدي العالمي.

