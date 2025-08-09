39 شهيدا و 419 مصابا بقطاع غزة

غزة في 9 أغسطس/وام/ بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا إثر هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 39 شهيدا إلى جانب 419 مصابا.

وقالت مصادر طبية، فلسطينية اليوم إنه بهذه الحصيلة الجديدة ارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 61,639 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر عام 2023 فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 152,850 مصابا.

على صعيد متصل تم تسجيل 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212 حالة وفاة من بينهم 98 طفلًا.