الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي في 9 أغسطس / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:59والمد الثاني عند الساعة 01:44

الجزر الأول عند 08:22 والجزر الثاني عند الساعة 19:33

بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:49والمد الثاني عند الساعة 22:26

الجزر الأول عند الساعة 16:54والجزر الثاني عند الساعة 04:44

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 46 35 45 20

دبي 43 34 60 20

الشارقة 42 33 65 25

عجمان 42 34 65 20

أم القيوين 42 33 65 25

رأس الخيمة 41 32 70 30

الفجيرة 34 30 95 65

العـين 44 32 50 20

ليوا 46 34 55 25

الرويس 41 33 60 25

السلع 44 33 50 20

دلـمـا 45 35 95 25

طنب الكبرى / الصغرى 46 36 85 20

أبو موسى 45 35 80 25