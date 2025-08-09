فريق الطوارئ والأزمات بالشارقة يؤكد السيطرة على حريق مستودع ملابس دون تسجيل إصابات

الشارقة في 9 أغسطس / وام / أكد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة السيطرة الكاملة على حريق اندلع مساء أمس في أحد مستودعات الملابس بالمنطقة الحرة الثانية في الحمرية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضح سعادة العميد ركن عمر الغزال، المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني رئيس اللجنة التنفيذية لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، أن الفرق المختصة تعاملت مع الحادث بكفاءة ميدانية واحترافية عالية، وفق خطة استجابة متكاملة هدفت إلى السيطرة على الحريق وتأمين محيطه، ما أسهم في احتوائه ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة، والحد من الأضرار المحتملة.

من جانبه قال العميد سعيد السويدي، نائب مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني عضو اللجنة التنفيذية للفريق، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي في انعكاس للجاهزية العالية والتنسيق المحكم بين الجهات الميدانية المعنية، لضمان حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على السلامة العامة.

وأضاف أن الفرق المعنية تواصل حاليًا تنفيذ عمليات التبريد للتأكد من سلامة الموقع ومنع تجدد النيران، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.

وثمّن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة جهود وتعاون الفرق الميدانية المشاركة في الاستجابة للحادث وهي القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، والإدارات العامة للدفاع المدني في كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة، وبلدية الشارقة، وبلدية الحمرية، والمنطقة الحرة بالحمرية، وشركة المروان.

وأكد أن هذا التعاون يجسد جاهزية منظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ، ويعكس روح العمل المؤسسي المشترك للحفاظ على سلامة المجتمع وممتلكاته.