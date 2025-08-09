برعاية محمد الشرقي .. انطلاق بطولة آسيا الـ6 لليوغا أساتا الإمارات 2025 بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة

الفجيرة في 9 أغسطس/وام/ انطلقت اليوم بطولة آسيا السادسة لليوغا أساتا الإمارات 2025 في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

يشارك في البطولة التي تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع والاتحاد الآسيوي لرياضة اليوغاسانا ولجنة اليوغا الإماراتية 160 متسابقاً من 16 دولة حول العالم وتستمر حتى 10 أغسطس الجاري.

تتضمن البطولة عددًا من الفعاليات المصاحبة مثل حفل توزيع جوائز التميز الآسيوي في اليوغا وتكريم 6 أسماء بارزة من مختلف أنحاء آسيا لنيل هذا التكريم الرفيع تقديرًا لجهودهم في نشر اليوغا داخل الدولة والتأثير على حياة الأفراد والإسهام في تعزيز الصحة، إضافة إلى تكريم عدد من المؤسسات والأفراد ممن أسهموا في تطوير اليوغا ونشر السلام والحفاظ على التراث الثقافي حول العالم.

وقال سعادة سعيد العاجل رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن تنظيم البطولات الرياضية الإقليمية والدولية يعكس اهتمام قيادة دولة الإمارات بتطوير قطاع الرياضة عامة، وتأتي هذه البطولة مواكبة لرؤية الدولة وتوجهاتها في دعم قطاع الرياضات النوعية ومسيرة رياضة اليوغاسانا خاصة ونشرها في المنطقة وتعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين شعوب آسيا.

حضر انطلاق البطولة سعادة محمد الظهوري وسعادة شيخة الكعبي عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سالم القصير رئيس الاتحاد الإماراتي للرياضة للجميع، ونوف المزروعي رئيس الاتحاد الآسيوي لليوغا إستا.