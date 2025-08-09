"آسيوي الشراع الحديث" يستعرض ترتيبات استضافة البطولة الآسيوية بالشارقة

الشارقة في 9 أغسطس/ وام / استعرض مالاف شروف، رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع الحديث، ترتيبات استضافة نادي الحمرية، لبطولة آسيا، المقررة نهاية العام الحالي.

واطلع شروف خلال زيارته اليوم إلى نادي الحمرية الثقافي الرياضي، بحضور حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي، على مرافقه المختلفة، بالإضافة إلى الفندق، والصالة الرياضية، والمسبح، ومقر فريق الشراع الحديث المعتمد كمركز تدريب دولي.

وأثنى حميد الشامسي على الدور البارز لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، ومجلس الشارقة الرياضي، في دعم الرياضات البحرية، والارتقاء بمكانتها على المستويين المحلي والدولي.

وأكد أن نادي الحمرية يمتلك كافة المقومات التنظيمية والفنية لاستضافة البطولة الآسيوية، استناداً إلى خبرته السابقة في تنظيم فعاليات رياضية كبرى، من أبرزها بطولة الحمرية الدولية، والمعسكر الدولي للشراع الحديث الموسم الماضي.