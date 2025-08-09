الأزهر الشريف يدين قرار الحكومة الاسرئيلية احتلال قطاع غزة

القاهرة في 9 أغسطس /وام/ أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة والاستيلاء الكامل على أراضيه .

وطالب الأزهر بإنهاء سياسات الاحتلال التي تقوم على الغطرسة والعنف وتضرب عرض الحائط بالمواثيق والقوانين والقرارات الأممية، وتصر على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني صاحب الأرض.

ودعا الأزهر الشريف إلى تضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية وتكثيف الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني لوقف القرار الاسرائيلي والتصدي لمحاولات اسرائيل جر المنطقة بأسرها نحو الفوضى .



