‎هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملة "لنضيء مستقبلهم 2025"

عجمان في 10 أغسطس/ وام / أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملة العودة إلى المدارس تحت شعار "لنضيء مستقبلهم - 2025"، مستهدفة تنفيذ عشرات المشاريع التعليمية داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار حرصها على دعم الطلبة المتعثرين ومساندة المجتمعات الفقيرة.

وتأتي الحملة استجابة للظروف التي تعيشها العديد من الأسر المتعففة، والتي تقف عاجزة عن تسجيل أبنائها في المدارس أو توفير أبسط مستلزماتهم الدراسية، كما تسلط الضوء على واقع قرى ومناطق في عدة دول تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات التعليم، ما يجعل دعم هذه الفئات واجباً إنسانيا.

وتتضمن الحملة جملة من المبادرات النوعية، أبرزها: كفالة الطلبة والمعلمين وحفظة القرآن الكريم، بناء وصيانة المدارس والمرافق التعليمية، توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية والحواسيب، إلى جانب توفير الزي المدرسي، وغيرها.

وأكد سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن الحملة تأتي في إطار التزام الهيئة الثابت بدعم التعليم باعتباره حجر الزاوية في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات، مؤكداً أن تمكين الطلبة الفقراء والأيتام يأتي في مقدمة الأولويات، من خلال مشاريع نوعية تسهم في بناء مستقبلهم ومجتمعاتهم.

ودعا سعادته جميع المحسنين والمحسنات والشركاء في رحلة الخير إلى المساهمة في هذه الحملة المباركة، ليكونوا جزءاً من صناعة الأمل وكسب الأجر وصياغة مستقبل أكثر إشراقاً للطلبة خصوصاً في المناطق الفقيرة بإفريقيا والتي زارها وفد الهيئة مرات عديدة وشاهد حاجتها الماسة لأبسط مقومات التعليم.