"التغير المناخي والبيئة" تختتم النسخة الأولى من برنامج "مستديم"

أبوظبي في 10 أغسطس /وام/ اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة بنجاح فعاليات النسخة الأولى من برنامج "مستديم"، الذي تم تنظيمه في إطار "عام المجتمع" بهدف بناء وتمكين قدرات الشباب الإماراتي في مجالات البيئة والزراعة والاستدامة.

يسعى البرنامج الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة "سلال" بمدينة العين، والمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" في دبي، إلى تأهيل وبناء جيل قادر على تعزيز الابتكار في مجال الاستدامة، ورفع جاهزيته لسوق العمل في المستقبل من خلال إكسابه مهارات البحث والتحليل والعمل الجماعي.

و قال سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، إن نجاح النسخة الأولى من البرنامج تؤكد على رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بثرواتها الشبابية، ويمثل ملتحقي برنامج "مستديم" نواة رأس المال البشري الوطني الذي سيعتمد عليه مستقبل الاقتصاد الأخضر ومنظومة الأمن الغذائي المستدام.

وأوضح أن "مستديم" لا يقتصر على تزويد المشاركين بالمعرفة فحسب، بل يهدف إلى بناء عقلية مبتكرة قادرة على تطوير الحلول، مؤكدا الاستمرار بإعداد هذا الجيل استكمالا لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وليكونوا سفراء للاستدامة في مجتمعاتهم، مشيرا إلى الشراكة مع "سلال" و"إكبا" التي تجسد نهج الدولة في توحيد الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف المناخية والطموحات المستقبلية، حيث سيواصل البرنامج صناعة العقول المبتكرة لغد أفضل لمستقبل الإمارات من خلال النسخ المقبلة التي ستركز على المزيد من ركائز الاستدامة في الدولة.

وأقيم برنامج "مستديم" بمسارين متوازيين، حيث قادت شركة "سلال" المسار الأول في واحة الابتكار بمدينة العين، بينما قاد مركز "إكبا" المسار الثاني في مقره بدبي، وقدم البرنامج للمشاركين تجربة تعليمية متكاملة جمعت بين النظرية والتطبيق عبر ورش عمل متخصصة في مختبرات التربة والمياه، وتقنيات ما بعد الحصاد، وصحة المحاصيل، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية لتحفيز التفكير النقدي وحل المشكلات.

ونجح البرنامج في تحقيق أهدافه في تعريف الشباب بالتحديات والفرص في قطاعي البيئة والزراعة، وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تشكل قاعدة صلبة لمستقبلهم المهني.