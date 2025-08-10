فعاليات " عروض صيف الشارقة 2025" تستقطب آلاف الزوار

الشارقة في 10 أغسطس / وام / شهدت "مدينة شمسة الترفيهية"، الوجهة العائلية الأحدث ضمن فعاليات "عروض صيف الشارقة 2025"، إقبالاً واسعاً من العائلات والأطفال منذ انطلاقها في مركز إكسبو الشارقة، حيث استقطبت آلاف الزوار في أسبوعها الأول، مقدّمة تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين التعليم والمرح والتفاعل الإبداعي.

وتُعد المدينة إحدى المبادرات النوعية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي، بهدف دعم القطاع الترفيهي في الإمارة، وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية خلال موسم الصيف.

وأوضحت عائشة صالح، رئيس قسم المهرجان والعروض في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن "مدينة شمسة" تأتي ضمن رؤية استراتيجية لتحويل العروض الموسمية إلى مشاريع ترفيهية مستدامة، توفر تجارب نوعية تستهدف الأسرة والطفل، وتسهم في ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة ترفيهية على مدار العام.

من جهتها، ذكرت أمل الحوسني، رئيس قسم الإعلام والتسويق في الغرفة، أن حجم الإقبال فاق التوقعات، مشيرة إلى التفاعل الكبير مع الفعاليات المتنوعة التي تحتضنها المدينة، وفي مقدمتها المسابقات الترفيهية المخصصة للأطفال، والعروض اليومية التفاعلية، التي عززت من تجربة الزوار وساهمت في خلق أجواء عائلية مبهجة.