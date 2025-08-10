اختتام حملة #وجهات_دبي الصيفية بتفاعل واسع وفعاليات متنوعة

دبي في 10 أغسطس/ وام / اختتمت "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، المرحلة الصيفية من حملة #وجهات_دبي الصيفية، بعد شهر حافل بعرض أبرز الوجهات العائلية والمعالم الداخلية الجاذبة في دبي.

الحملة حققت تفاعلاً لافتاً من السكان والزوار وصنّاع المحتوى، ما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضّلة خلال موسم الصيف.

وتُعد الحملة جزءاً من مبادرة #وجهات_دبي الصيفية التي تنظم سنوياً بهدف تسليط الضوء على التجارب المختلفة التي تجعل من دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة.

وركزت النسخة الصيفية هذا العام على تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الداخلية، والحدائق المائية، والمرافق العائلية والرياضية، التي أتاحت للمقيمين والسياح الاستمتاع بأجواء الصيف.

وشهدت الحملة مشاركة كبيرة من صنّاع المحتوى والمؤثرين الذين استخدموا أساليب سردية مبتكرة لإبراز معالم دبي الصيفية. وقد ساعد الانتشار الواسع للمحتوى عبر المنصات الرقمية والتلفزيونية والمطبوعة والإعلانات الخارجية على وصول الرسائل لجمهور محلي وعالمي.

وقالت شيماء السويدي، مدير "براند دبي" إن حملة #وجهات_دبي الصيفية لعام 2025 أظهرت مرة أخرى كيف يمكن للسرد الإبداعي أن يسلط الضوء على التجارب التي تقدمها دبي في أشهر الصيف ومن خلال الشراكات الإستراتيجية ومشاركة مجتمع نابض بالحياة من صنّاع المحتوى، استطعنا تقديم رواية ملهمة شجّعت الجمهور على استكشاف الوجهات الترفيهية العائلية في المدينة.

وأضافت أن الحملة سجلت نسب تفاعل قوية، مع أكثر من 19 مليون مشاهدة للمقاطع المصورة، وأكثر من 6500 مادة منشورة رقمياً هذا التفاعل يعكس مدى ارتباط الجمهور المتزايد بحملة #وجهات_دبي الصيفية، ودورها في ترسيخ صورة دبي كوجهة متكاملة على مدار العام.

واستعرضت الحملة مجموعة مختارة من الوجهات المناسبة للعائلات والأطفال ومحبي المغامرات، مثل "سكي دبي"، "آي إم جي عالم من المغامرات"، و"ذا غرين بلانيت"، إلى جانب أماكن مفضلة مثل "كيدزانيا"، "ماجيك بلانيت"، "أدفنتشر زون" و"OliOli". كما سلّطت الضوء على الحدائق المائية الشهيرة مثل "أكوافنتشر"، "وايلد وادي"، "جنغل باي" و"ليغولاند ووتر بارك"، والتي جمعت بين الإثارة والاستجمام في أجواء صيفية

وأصدرت "براند دبي" أدلة تفاعلية ثنائية اللغة ساعدت السكان والزوار على اكتشاف أفضل الوجهات والنشاطات الصيفية، مثل المخيمات الصيفية للأطفال، العطلات الداخلية، الرياضات الداخلية، والمستلزمات الصيفية كما شهدت الحملة تعاوناً لافتاً مع عدد من الجهات الحكومية.

وتؤكد ارقام ومؤشرات الأداء السياحي القوي في الإمارة خلال النصف الأول من 2025 المكانة المتنامية لدبي كوجهة عالمية رائدة؛ إذ استقبلت الإمارة 9.88 مليون زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة 6% عن العام السابق، بينما تجاوز عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 46 مليون مسافر في نفس الفترة.

وتم اختيار دبي ضمن أفضل ثلاث وجهات عالمية في جوائز Travellers’ Choice 2025 من موقع "تريب أدفايزر"، كأول مدينة من الشرق الأوسط تدخل ضمن هذه الفئة.

ومع اختتام حملة الصيف، تواصل "براند دبي" الاستعداد لإطلاق نسخ موسمية جديدة من حملة #وجهات_دبي، ستركّز على التجارب الخارجية، الفعاليات الثقافية، والأنشطة الحياتية المناسبة للأجواء المعتدلة.