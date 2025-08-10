انطلاق تدريبات اللاعبين المتميزين من أندية الشارقة بمعسكر تركيا التحضيري

الشارقة في 10 أغسطس/ وام / انطلقت تدريبات اللاعبين المتميزين من أندية إمارة الشارقة ضمن المعسكر التحضيري الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي في مدينة يالوفا بجمهورية تركيا، بمشاركة 60 لاعباً من تسعة أندية، في ألعاب الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد.

ويترأس بعثة المعسكر محمد عبيد الحصان، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير في المجلس، حيث يستمر المعسكر حتى 17 أغسطس الحالي، في إطار برنامج إعداد متكامل يهدف إلى تطوير المهارات الفردية والجماعية، ورفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

ويشرف على التدريبات نخبة من المدربين الأجانب إلى جانب الكوادر الوطنية وخبراء الألعاب الجماعية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير، وذلك في إطار حرص المجلس على توفير بيئة تدريبية احترافية تسهم في صقل مواهب اللاعبين وتطوير أدائهم.

كما يشهد المعسكر إقامة عدد من المباريات الودية خلال الأسبوع الحالي، بهدف إكساب اللاعبين المزيد من الخبرة والانسجام، استعداداً للموسم الرياضي الجديد، وبما يعزز من قدرات فرق الأندية المحلية على المنافسة في البطولات المقبلة.