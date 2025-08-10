"تنفيذي الشارقة" ينظم ورشة متخصصة لتصميم وتطوير "رحلة هدم مبنى"

الشارقة في 10 أغسطس/ وام / نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ممثلة بإدارة التطوير الحكومي، ورشة عمل تخصصية لتصميم وتطوير "رحلة هدم مبنى"، بمشاركة فرق تجربة المتعامل من موظفي عدد من الجهات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، وذلك ضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل.

وتهدف الورشة إلى تبسيط إجراءات حصول ملاك العقارات على التصاريح الرسمية لهدم المباني، واستخراج شهادات الإنجاز عبر تنسيق متكامل بين 10 جهات حكومية وشبه حكومية، بما يشمل: بلدية مدينة الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وشرطة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، ومجموعة بيئة، ودائرة شؤون البلديات، إلى جانب الدعم التقني من دائرة الشارقة الرقمية.

واستعرضت الورشة النسخة المطورة من الخدمة، التي أصبحت رقمية بالكامل عبر منصة موحدة، بدءاً من تقديم الطلب وحتى إصدار التصريح، دون الحاجة لزيارة الجهات المعنية كما تم تقليص عدد المستندات المطلوبة من أكثر من 70 إلى 2-4 فقط، وتقليل عدد الزيارات من 12 إلى 5-6 مرات، وعدد عمليات الدفع من 16-14 إلى 3-4 مرات.

وأسهمت التحسينات الجديدة في تقليص مدة إنجاز الخدمة من 84-41 يوم عمل إلى 9-11 يوماً فقط، مع إمكانية التتبع اللحظي للطلب، وتلقي إشعارات بالمستجدات، في خطوة تعزز الكفاءة والشفافية وتقلل الجهد والوقت على المتعاملين.

وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 30 من الكوادر الفنية والإدارية، الذين بحثوا التحديات الحالية واقترحوا حلولاً عملية ضمن نموذج تشاركي لتطوير الخدمات الحكومية، بما يواكب توجهات حكومة الشارقة في تعزيز تجربة المتعامل والتحول الرقمي.

واختتمت الورشة بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم: سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وسعادة سلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات، وسعادة محمد علي العميمي مدير عام "اتصالات" - الإمارات الشمالية، وسعادة عبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وسعادة أحمد حمد السويدي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي، وسعادة المهندس علي بن بطي المهيري مدير دائرة التخطيط والمساحة، وعدد من مديري الإدارات في الجهات الحكومية.