كهرباء الشارقة تنجز مشروع تعديل مسار خط الغاز الاستراتيجي في الفجيرة

الشارقة في 10 أغسطس / وام / أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع نقل وتعديل مسار خط الغاز الطبيعي الاستراتيجي الواقع في إمارة الفجيرة، تحت إشراف إدارة كلباء، وذلك وفق أعلى معايير السلامة والجودة، بهدف تعزيز البنية التحتية لشبكة الغاز ورفع كفاءتها التشغيلية.

ويبلغ طول الخط الجديد 4200 متر، وبقطر 10 إنشات، فيما يبلغ الضغط التشغيلي له 60 بارًا، وتم تنفيذ المشروع بتكلفة بلغت 8 ملايين و585 ألف درهم، إضافة إلى إزالة الخط القديم بتكلفة 1 مليون و250 ألف درهم.

وأكد المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المشروع يأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، وتوفير خدمات مستدامة وآمنة تواكب التوسع العمراني والنمو السكاني في الإمارة.

وأوضح أن الخط المنقول يُعد من الخطوط المحورية في إمدادات الغاز الطبيعي، وتم تنفيذ المشروع لضمان أداء فعّال ومستقر للشبكة، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل.