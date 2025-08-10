مجلس الجامعة العربية يدين قرار إسرائيل فرض السيطرة على غزة

القاهرة في 10 أغسطس/ وام / أدان مجلس جامعة الدول العربية قرارات وخطط الحكومة الإسرائيلية فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة وتهجير سكانه ، مؤكدًا أن ذلك يمثل خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن العربي والإقليمي.

وجدد المجلس في ختام اجتماع المندوبين الدائمين بمقر الجامعة الدعوة لحماية الفلسطينيين ومنع تصفية قضيتهم، وتنفيذ قرارات القمم العربية لكسر الحصار وإدخال المساعدات براً وبحراً وجواً بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وإدانة استخدام التجويع كسلاح إبادة أودى بحياة 200 مدني نصفهم أطفال، و"مصائد الموت" التي أسفرت عن 1500 شهيد.

وطالب المجلس بتمكين دولة فلسطين من إدارة قطاع غزة والضفة والقدس ، ودعا المجموعة العربية في نيويورك لتقديم مشروع قرار بمجلس الأمن تحت الفصل السابع لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات وفرض عقوبات على إسرائيل.

وحث المجلس المجتمع الدولي ، العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و2712 و2720 بشأن وقف النار وعودة النازحين وتوزيع المساعدات وتبادل الأسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية.





