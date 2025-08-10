انخفاض أسعار الأرز العالمية بنسبة 5%

روما في 10 أغسطس /وام/ انخفضت أسعار الأرز العالمية بنسبة (5%)، محققة أدنى مستوى لها منذ عام 2017، بسبب موسم الحصاد القياسي في العديد من المناطق، وإنهاء الهند لحظر تصدير الأرز.

و بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" بلغ سعر الأرز الأبيض التايلندي المكسور، الذي يُعد المعيار العالمي لسعر الأرز، (375.50) دولارًا للطن في الأيام الأخيرة، بانخفاض كبير مقارنة بأسعار أواخر العام الماضي، بعد أن بدأت الهند التي تعتبرأكبر مصدر في العالم في رفع القيود المفروضة على شحنات صادرات الأرز في سبتمبر الماضي.

