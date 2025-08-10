مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا حول غزة وتحذيرات من كارثة إنسانية جديدة

نيويورك في 10 أغسطس/ وام/ عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم “الأحد” في نيويورك، اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك خطة إسرائيل لفرض سيطرتها الأمنية على القطاع.

وقدم كل من ميروسلاف ينتشا، الأمين العام المساعد لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين، وراميش راجاسينغهام، مدير شعبة التنسيق ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف (أوتشا)، إحاطتين حذرا خلالها من مخاطر الخطة الإسرائيلية وتداعياتها على المنطقة بأسرها.

وأشار ينتشا إلى تقارير تفيد بنية إسرائيل محاصرة مدينة غزة لعدة أشهر، مع احتمال نزوح جماعي للسكان، مؤكدا أن الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

من جانبه، أعرب راجاسينغهام عن قلقه من التصعيد الإسرائيلي، مشيرا إلى مقتل أكثر من 61,000 شخص، بينهم 18,000 طفل، وفقا لمصادر طبية فلسطينة، داعيا إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين.

تزامن ذلك مع إعلان مصادر طبية في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 61 من الجثامين بينهم اثنان انتُشلوا من تحت الأنقاض، إضافة إلى 363 إصابة، في حين لا تزال جثث عدد من الضحايا تحت الركام بسبب تعذر وصول طواقم الإسعاف.

كما سُجلت 5 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليصل عدد ضحايا الجوع إلى 217 وفاة، بينهم 100 طفل.

وكانت الأونروا قد حذرت من تضاعف معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة بين مارس ويونيو، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن واحدا من كل خمسة أطفال في غزة يعاني من سوء تغذية حاد، بسبب الحصار وتأخر المساعدات.

- مراسل غزة - مراسلة نيويورك - أظ - زي -