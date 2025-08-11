حمدان بن مبارك: ننتظر موسماً كروياً مميزاً

أبوظبي في 11 أغسطس/ وام/ أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ، أن مسابقات الموسم الكروي الجديد على الأبواب، وعشاق الكرة يترقبون انطلاقة قوية بعد أن استعدت فرق الأندية المحلية بشكل مناسب من خلال المعسكرات والتجارب الودية

وأضاف أن شغف الجمهور الرياضي والمجتمع الإماراتي بكرة القدم يعطي دفعة قوية لمنافساتنا المحلية ويحفز على العطاء والإبداع، وأن الجمهور سيكون شريكاً فاعلاً في مسابقات الموسم.

وقال معاليه: ننتظر موسماً كروياً مميزاً ومثيراً، ونأمل أن تقدم لنا المسابقات نجوماً جدداً من اللاعبين الموهوبين يرفدون منتخباتنا الوطنية ويجعلونها أكثر قوة، ويسهمون في تحقيق إنجازات إضافية للكرة الإماراتية.

وأشار إلى أن انطلاق الموسم يوم 16 أغسطس الجاري، يساعد اللاعبين الدوليين الذين يمثلون المنتخب الوطني على رفع لياقتهم البدنية، ويسهم في إعدادهم لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك، بجهود رابطة المحترفين الإماراتية، وتحضيراتها للموسم، مؤكداً أن اتحاد الكرة يدعم خطط الرابطة التي تعمل باستمرار من أجل تطوير المسابقات المحلية.

وأعرب عن أمله بأن يكون الموسم الكروي الجديد مصدر قوة للمنتخبات الوطنية والأندية في مشاركاتها الخارجية، مؤكدا ثقته من أن جميع الأطراف ستعمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة الكرة الإماراتية.

وأشار إلى أن حكام الكرة قد أكملوا تحضيراتهم من خلال المعسكر الخارجي، وننتظر منهم أداءً يليق بمستوياتهم المميزة وخبراتهم المتراكمة التي اكتسبوها من قيادة المباريات المحلية والخارجية.