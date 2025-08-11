" جي آند جي" الإيطالية تختار رأس الخيمة مركزا إقليميا لعملياتها

رأس الخيمة في 11 أغسطس / وام / أعلنت شركة جي آند جي كومبوسايت إحدى الشركات الإيطالية الرائدة عالميا في تصنيع وتوريد المكونات المتطورة من الألياف الكربونية والمواد المركبة عالية الأداء، عن تأسيس مقرها الإقليمي في إمارة رأس الخيمة بهدف تعزيز حضورها في أسواق دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وتأتي الخطوة من خلال استئجار منشأة صناعية بمساحة تتجاوز 10 آلاف قدم مربعة في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لـمناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، حيث ستتولى الشركة إنتاج مكونات متقدمة لقطاعات متنوعة تشمل صناعة السيارات، لا سيما رياضة السيارات والسيارات الفائقة السرعة، بالإضافة إلى الصناعات البحرية والدفاعية والفضائية، وقطاع التصميم الداخلي الفاخر، ومن المقرر أن تبدأ المنشأة عملياتها التشغيلية بالكامل في سبتمبر القادم.

وجرى توقيع اتفاقية الإيجار في مركز كومباس للأعمال، بحضور كل من ستيفانو أسوني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة شركة جي آند جي كومبوسايت، ورامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز".

وقال أسوني إن رأس الخيمة تميزت بمزيج فريد من المزايا التنافسية، بدءاً من موقعها الاستراتيجي القريب من المراكز الصناعية الرئيسة، وصولا إلى الديناميكية المتسارعة لقطاع السيارات في الإمارة.

وأضاف أن البيئة الصناعية المتنامية في رأس الخيمة واعدة للنمو المستدام، ولمسنا من فريق "راكز" مستوى عاليا من الدعم والاستجابة ، ورأس الخيمة بيئة أعمال مستقرة وواعدة للمستقبل تتماشى مع رؤيتنا طويلة المدى.

وأكد جلاد أن انضمام شركة شركة جي آند جي كومبوسايت إلى منظومتنا الصناعية في رأس الخيمة يشكل إضافة استراتيجية نوعية تعكس المكانة المتنامية للإمارة كمحور إقليمي للصناعات عالية التقنية واختيارهم لرأس الخيمة هو دليل على الثقة المتزايدة التي تحظى بها بيئتنا الاستثمارية، المدعومة ببنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي استراتيجي، وإطار تنظيمي محفز للنمو.

وأضاف أن خبرة جي آند جي كومبوسايت في تصنيع المواد المركبة للتطبيقات المتقدمة، من السيارات الفائقة السرعة إلى الصناعات الدفاعية والفضائية، تضيف بعدا جديدا لقيمة صناعاتنا وتدعم رؤيتنا في ترسيخ رأس الخيمة كوجهة عالمية رائدة لاستقطاب الابتكار والتقنيات المتقدمة.

كما أعلنت الشركة عن شراكة استراتيجية مع مجموعة فينير الإيطالية المتخصصة في الحلول الفاخرة لقطاع السيارات الفائقة السرعة وتصميم الأثاث والديكورات الداخلية، مما يتيح دمج منتجات جي آند جي كومبوسايت من المواد المركبة في تطبيقات تجمع بين الأداء المتميز والفخامة الرفيعة.