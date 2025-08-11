منصور المنصوري: تمكين الشباب نهج إستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة

أبوظبي في 11 أغسطس/ وام / أكد معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أن تمكين الشباب يمثل نهجا إستراتيجيا راسخا يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للشباب، إن هذه المناسبة تعد فرصة للاحتفاء بحماس الشباب وإبداعهم وعزيمتهم في بناء مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن أبوظبي شهدت نتائج ملموسة للاستثمار في طاقاتهم، تُرجمت إلى إنجازات استثنائية.

وأضاف أن الدائرة تجدد التزامها بتبني أفكار الشباب الخلّاقة، وتعزيز قدراتهم على الابتكار، ليكونوا ركيزة أساسية في مواجهة تحديات القطاع الصحي، والمساهمة في صناعة التغيير واستشراف المستقبل.

وأشار معاليه إلى أن دائرة الصحة – أبوظبي تفخر بدعم هذه الطاقات الحيوية، من خلال توفير كافة الإمكانات والفرص وسبل الدعم التي تمكّن شبابنا من النمو والريادة.

وأكد أن ازدهار الشباب هو الأساس لنهضة المجتمعات، داعيا إلى مواصلة العمل المشترك يدا بيد من أجل الاستثمار في صحة الشباب وتعزيز قدراتهم.