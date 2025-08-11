فورست يحصد لقب إسكتلندا للجولف في "السباق إلى دبي""

أدنبرة في 11 أغسطس/ وام/ حصد اللاعب جرانت فورست لقب "بطولة نيكسو" اسكتلندا المفتوحة، للجولف، على "ملعب ترامب الدولي " لينكس" في أبردينشاير، ضمن منافسات جولة دي بي ورلد للجولف، وتقام تحت مظلة التصنيف العالمي للسباق إلى دبي.

وحقق البطل الأسكتلندي، ثاني ألقابه في مسيرته بجولة "دي بي ورلد"، والأول له منذ عام 2021، بعدما سجل 8 ضربات تحت المعدل.

واستفاد فورست من تألقه في الجولة الثانية التي سجل فيها 6 ضربات تحت المعدل بواقع 66 ضربة، ليحطم الرقم القياسي لأقل عدد من الضربات في جولة واحدة على هذا الملعب ضمن منافسات البطولة.

ومنح اللقب للبطل فورست 585 نقطة، رافعاً رصيده هذا الموسم إلى 884 نقطة في تصنيف "السباق إلى دبي"، ليتقدم 85 خطوة محتلاً المركز 28، ما يعزز حظوظه للمشاركة في التصفيات الختامية التي تستضيفها الدولة نوفمبر المقبل.

ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف "السباق إلى دبي"، للتأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي " إتش إس بي سي"، بنادي "ياس لينكس"، من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى جولة "دي بي ورلد"، بنادي عقارات جميرا للجولف من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.