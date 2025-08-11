هيئة النقل بعجمان تطلق " جائزة الابتكار البحثي في النقل "

عجمان في 11 أغسطس /وام/ أطلقت هيئة النقل – عجمان " جائزة الابتكار البحثي في النقل "، ضمن مبادرات مختبر عجمان للنقل، بهدف تعزيز ثقافة البحث والابتكار، وتشجيع تطوير حلول مستقبلية تسهم في تحسين منظومة النقل في الإمارة.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز مختلف فئات المجتمع، بدءًا من طلاب الجامعات في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا، وصولاً إلى الأفراد العاملين في الشركات والمؤسسات في مجال النقل ومراكز الأبحاث والابتكار ورواد الأعمال والمؤسسات الحكومية وحتى الأفراد المهتمين بتطوير هذا القطاع. وتستقبل الجائزة المشاركات التي تندرج ضمن أربعة محاور رئيسية، تشمل النقل الذكي باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والنقل المستدام القائم على تقليل الانبعاثات واستخدام الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تطوير النقل العام من حيث البنية التحتية والكفاءة التشغيلية، وأخيراً تعزيز الأمن والسلامة في النقل من خلال حلول مبتكرة تضمن سلامة الركاب ووسائل النقل.

ويُشترط في الأبحاث والمشاريع المقدمة أن تكون حديثة ومن ضمن مجالات النقل المستقبلية، وأن تكون أصلية ولم يسبق فوزها بجوائز مماثلة، كما يمكن التقديم بشكل فردي أو ضمن فرق لا تتجاوز خمسة أعضاء، ويُطلب من المشاركين تقديم ملخص تنفيذي لا يتجاوز 500 كلمة، وتقرير تفصيلي يشمل الأهداف والمنهجية والنتائج، إلى جانب عرض تقديمي ومواد داعمة مثل الرسومات البيانية أو الصور، مع إمكانية تقديم فيديو توضيحي لا يتجاوز ثلاث دقائق.

ويمكن التقديم باللغة العربية أو الإنجليزية، وتعتمد عملية التقييم على مجموعة من المعايير تشمل مستوى الإبداع والابتكار بنسبة 25%، والأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي وجودة الحياة بنسبة 20%، إضافة إلى قابلية التنفيذ العملي بنسبة 20%، ومدى استخدام التكنولوجيا الحديثة بنسبة 15%، وأخيرًا التكلفة المتوقعة لتطبيق المشروع بنسبة 20%.

وأعلنت الهيئة عن بدء استقبال طلبات المشاركة في الجائزة، ودعت جميع المهتمين من الأفراد والجهات إلى الاطلاع على دليل الجائزة وتقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة www.ta.gov.ae، وذلك في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025.