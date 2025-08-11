نقل عجمان : الشباب ركيزة التطوير

عجمان في 11 أغسطس/ وام/ أكد سعادة عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، أن الشباب الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية، والعنصر الأهم في استشراف مستقبل قطاع النقل الذكي والمستدام.

وقال لوتاه بمناسبة اليوم الدولي للشباب إن هيئة النقل بعجمان تؤمن بأن تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم هو استثمار في مستقبل الإمارة والدولة، وقد أثبت شباب الإمارات قدرتهم على الابتكار والقيادة وتحمل المسؤولية في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن الهيئة تحرص على توفير بيئة عمل محفزة وداعمة، تُمكّن الشباب من الإسهام الفعّال في تطوير المشاريع والمبادرات النوعية، بما يتماشى مع رؤية عجمان نحو بناء منظومة نقل متقدمة ومستدامة.