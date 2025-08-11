"فخر الوطن": الشباب عماد المستقبل وروّاد التنمية

أبوظبي في 11 أغسطس/ وام/ أكّد مكتب “فخر الوطن” أن شباب الإمارات هم الثروة الحقيقية للوطن، ومصدر قوته واستدامة عطائه، مُشدّداً على أهمية تمكينهم في مختلف المجالات التنموية، وفي مقدمتها الابتكار، وريادة الأعمال، والعمل التطوعي، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز الانتماء الوطني والمشاركة المجتمعية.

وأشاد المكتب بمناسبة اليوم الدولي للشباب، بمسيرة شباب الإمارات الذين أثبتوا حضوراً مميزاً في خط الدفاع الأول، لا سيّما في القطاعات الصحية والإنسانية، إلى جانب مساهماتهم الفاعلة في ميادين التعليم، والعلوم، والتكنولوجيا، والاستدامة، حيث برزت جهودهم ومبادراتهم النوعية في دعم المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية خلال مختلف التحديات.

ودعا المكتب الشباب إلى تكريس طاقاتهم في خدمة الوطن عبر الإبداع والعمل الجاد والمبادرات التطوعية، مُشيراً إلى أن دعم وتمكين هذه الطاقات يظلّ ركيزة أساسية في "عام المجتمع 2025" لترسيخ قيم التضامن والعمل المشترك، وبناء جيل قادر على قيادة المستقبل بثقة ومسؤولية.