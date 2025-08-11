الإمارات للدراجات للهوائية يحصد لقب طواف بولندا

وارسو في 11 أغسطس/ وام/ حصد فريق الإمارات اكس ار جي للدراجات الهوائية، لقب طواف بولندا بعد فوز لاعبه الأمريكي براندون ماكنولتي بلقب المرحلة السابعة والأخيرة الأخيرة من السباق، ليتصدر الترتيب العام بعد هذه المرحلة، من النسخة الثانية والثمانين للطواف.

وأنهى ماكنولتي المسار الأخير في زمن قدره 14:31 دقيقة، متقدماً بـ 46 ثانية على الدراج فيكتور لانجيلوتي، من فريق إنيوس غريناديرز ليحسم المرحلة ويؤمن الصدارة، كما توّج فريق الإمارات بلقب الفرق بفضل الأداء المتكامل لنجومه طوال الأسبوع.

ويأتي الفوز ليختتم أسبوعاً مميزاً لفريق الإمارات، حيث توج إسحاق ديل تورو بلقب الترتيب العام في فويلتا بورغوس بإسبانيا، ليرفع الفريق رصيده الإجمالي إلى 72 انتصاراً هذا الموسم.