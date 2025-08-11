برنامج "قادة المستقبل في العلوم والتكنولوجيا" يستقطب 35 طالبا متفوقا

أبوظبي في 11 أغسطس/ وام/ استقطب برنامج "قادة المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات" الذي نظمته جامعة أبوظبي ومجموعة المعارف على مدار أسبوعين أكثر من 35 طالبا إماراتيا متفوقا.

واستهدف البرنامج إلهام الجيل المقبل من طلبة الثانوية الإماراتيين المبتكرين في هذه المجالات الحيوية، وتضمن رحلة تعليمية شملت ورش عمل تطبيقية في مجالات متقدمة مثل هندسة الطائرات بدون طيار، وتحليل البيانات وتصويرها، والروبوتات، والهندسة الإنشائية، ومعالجة المياه، وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية، كما شمل جلسات تعريفية حول المسارات المهنية وتطوير المهارات الحياتية.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير الجامعة، إن مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تعد من بين الأسرع نمواً على مستوى العالم، نتيجة للتغير التكنولوجي المتسارع، ولذلك، تسعى دولة الإمارات لتكون مركزاً عالمياً للابتكار ونحن بدورنا في جامعة أبوظبي ندعم هذه المساعي بكل إمكاناتنا، ونلتزم في هذا الإطار بسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية واحتياجات السوق من خلال تجارب تعليمية تركز على المستقبل.

وأكد أن برنامج قادة المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يعد أكثر من مجرد برنامج صيفي، حيث يمثل محطة انطلاق حقيقية تزود الشباب الإماراتيين بالمهارات والإبداع والقدرة على التكيّف لتحقيق التميز في القطاعات الحيوية في المستقبل.

وقال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارف إن مثل هذه البرامج ضرورية لتنشئة جيل جديد من المبتكرين القادرين على الإسهام الفعال في مجتمع واقتصاد دولة الإمارات، بما يعزز رؤيتنا المشتركة نحو مستقبل قائم على المعرفة.

